In der 3. Liga steht das Ostduell zwischen HFC und Aue an. Wir berichten hier ausführlich im Liveticker von der Partie.

Ost-Derby am Samstag

Der HFC empfängt am Samstag Erzgebirge Aue.

Halle (Saale)/MZ - Ein Ostderby am Osterwochenende in der 3. Liga: Am Samstag hat der Hallesche FC den FC Erzgebirge Aue zu Gast im Leuna-Chemie-Stadion. Anstoß ist um 14 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: HFC - Aue -:-

Vor dem Spiel - Der HFC muss heute auf den verletzten Andor Bolyki sowie die gesperrte Sören Reddemann und Aaron Herzog verzichten, auch Leon Damer, Louis Samson und Daniel Mesenhöler sind nicht dabei. Dafür kehrt aber Tunay Deniz nach abgesessener Sperre zurück in die Startelf. Positiv: Kapitän Jonas Nietfeld und Offensivdribbler Erich Berko gaben jüngst ihre Comebacks und sind ebenfalls Kandidaten. Auch die zuletzt angeschlagenen Nico Hug und Sebastian Müller können spielen.

Lesen Sie hier: Was HFC-Trainer Ristic für das Derby gegen Aue fordert

Vor dem Spiel - Obwohl Halle (29 Punkte) in acht Spielen unter Trainer Sreto Ristic weiter unbesiegt ist, geht das Team von einem Abstiegsrang ins Duell heute. Gegner Aue, im Winter noch hinter dem HFC in der Tabelle, hat sich mit 39 Punkten längst aller Abstiegssorgen entledigt und steht im Niemandsland der Tabelle.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! HFC gegen Aue heißt es heute in der 3. Liga. Ab etwa 12 Uhr starten wir hier mit dem Ticker zum Derby.