„Jeder darf Kritik äußern“: André Meyer bleibt beim HFC bei seiner Linie

Die Unruhe nimmt nach dem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz zu. Auch die Kritik an Trainer André Meyer wächst. Wie der mit der Situation umgeht.

Halle (Saale)/MZ - Von Unbeschwertheit weit entfernt, aber auch noch nicht in tiefer Depression. Als „okay“ beschrieb Trainer André Meyer die Stimmungslage innerhalb der Mannschaft des Halleschen FC am Freitag: „Wir sind sicherlich mit der Situation nicht zufrieden, was die Punkteausbeute angeht. Bei uns gibt es einen klaren Fahrplan, wie wir miteinander umgehen und wie wir die Themen besprechen, daran halten wir weiter fest.“