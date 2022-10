Läuft am Montag ein deutscher Ex-Nationalspieler gegen den HFC auf?

Dortmund/Halle (Saale)/MZ - Am Montagabend (19 Uhr im Liveticker) empfängt der Hallesche FC in der 3. Liga einen ganz speziellen Gegner im Leuna-Chemie-Stadion. Mit zwölf Millionen Euro Marktwert hat die zweite Mannschaft des BVB bereits den laut „transfermarkt.de“ wertvollsten Kade der Liga.

Mit Nico Schulz könnte nun aber sogar ein ehemaliger deutscher Nationalspieler in Halle auflaufen. Der 29-jährige Linksverteidiger spielt in den Planungen von Edin Terzic, Trainer der ersten Mannschaft, keine Rolle mehr. Er soll sich daher mit Einsätzen in der 3. Liga für einen Wechsel in der Winterpause empfehlen.

Allerdings dürfen für zweite Mannschaften nur drei Ü-23-Spieler auflaufen. Diese Plätze waren bisher fest an Ex-Hallenser Eberwein, Franz Pfanne und Niklas Dams vergeben.