Niklas Landgraf steht bei den Fans in der Kritik. Der Kapitän zeigt sich auch selbst mit seinen Leistungen nicht zufrieden. Was sich deshalb verändern könnte.

Halle/MZ - Wie bestimmt man den Wert eines Fußballprofis? Über den Marktwert, den die Plattform „transfermarkt.de“ teilweise bis in die Oberliga Kickern zuweist? Über die Zahl der Abschlüsse oder der gewonnenen Zweikämpfe? Wenn Robert Schröder, Trainer des Halleschen FC, über seinen Kapitän spricht, greift er zu einer Metapher.