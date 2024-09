Geschäftsstelle: HFC erstaunt mit Lösung in der Chefetage

Was wird aus Lindenhahn?

Halle/MZ - Die Aussage war eigentlich klar und deutlich: Einschnitte beim Personal, die sollte es beim Halleschen FC trotz des Abstiegs von der dritten Fußball-Liga in die Regionalliga nicht geben. Auch wenn der Klub dadurch mit halbem Budget auskommen muss. „Es war ja schon jetzt so, dass andere Vereine hier stärker besetzt waren und unsere Mitarbeiter unter Volldampf arbeiten müssen“, so hatte es HFC-Vorstandsmitglied Andreas Muth im Juni im Gespräch mit der MZ gesagt.