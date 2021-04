Ex-HFC-Coach vor Rückkehr in 3. Liga?

Halle (Saale) - In der 3. Liga gab es unter der Woche reichlich Bewegung auf den Trainerstühlen. Während sich beim Halleschen FC Coach Florian Schnorrenberg durch den dramatischen 2:1-Sieg gegen den KFC Uerdingen in seinem „Endspiel“ retten konnte, erwischte es gleich zwei andere Trainer.

HFC-Gegner Uerdingen reagierte am Dienstag und trennte sich von Stefan Krämer. Am Mittwoch entließ dann auch der SV Meppen von Torsten Frings. Beide Klubs, die tief im Abstiegskampf stecken, sind nun auf der Suche nach Nachfolgern.

Ismail Atalan und Claus-Dieter Wollitz Kandidaten beim SV Meppen?

Und dabei fällt auch ein Name, der in Halle bestens bekannt ist und sogar noch beim HFC auf der Lohnliste steht. Laut „Reviersport“-Bericht soll Ismail Atalan ein „heißer Kandidat“ beim SV Meppen auf die Frings-Nachfolge sein.

Der 41-Jährige soll demnach schon im Sommer im engeren Kandidaten-Kreis im Emsland gewesen sein, als die Wahl dann aber auf Ex-Weltmeister Frings fiel. Aber auch Claus-Dieter Wollitz, der in der Vorsaison beim 1. FC Magdeburg entlassen worden war, soll in Meppen ein Thema sein.

Ismail Atalan schaut sich in Lotte Uerdingen-Spiel an

Wer in Krefeld unter den Trainerkandidaten ist, sickerte bislang noch nicht medial durch. Atalan besuchte jedenfalls im März das KFC-Heimspiel gegen Ingolstadt. Überraschend ist das nicht: Uerdingen trägt seine Heimspiele in Lotte aus - dort war Atalan lange Trainer und wohnt auch in der Nähe im Münsterland.

Beim HFC steht Atalan, der 2020 nach nur fünf Partien ohne Sieg entlassen worden war, noch bis Ende Juni 2021 unter Vertrag. Eine vorzeitige Freistellung würde dem Klub etwas Geld einsparen. (mz)