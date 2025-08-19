Der 1. FC Magdeburg verpflichtet den 20-jährigen Luka Hyryläinen von der TSG Hoffenheim. Der Finne soll das Mittelfeld beim Zweitligisten aus Sachsen-Anhalt verstärken.

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat Mittelfeldspieler Luka Hyryläinen von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Über die Vertragslaufzeit machten die Magdeburger keine Angaben. Hyryläinen war in der Vorsaison an den SSV Ulm ausgeliehen und absolvierte dort 28 Partien in der 2. Bundesliga. Zuletzt kam der 20-Jährige für die Reserve der TSG Hoffenheim in der 3. Liga zum Einsatz.

„Luka bringt viele Elemente mit, die unser Spiel weiterentwickeln werden. Er ist ballsicher und verfügt über enorme Spielintelligenz. Zudem wird er seine Größe bei Standards gut einbringen können“, sagte Magdeburgs Trainer Markus Fiedler zur Neuverpflichtung. Auch Magdeburgs Sportdirektor lobte das Potenzial des Finnen. Dieser wolle „mit der Unterstützung der grandiosen Fans mithelfen, dass wir alles aus uns herausholen“, wie Hyryläinen auf der Vereinswebsite zitiert wird.