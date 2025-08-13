Robert Wagner war einst ein Talent beim HFC, heute lebt er in Las Vegas und vermittelt Sportler an Elite Colleges in den USA. Wie es dazu.

Er war nah dran am Durchbruch beim HFC - jetzt lebt anderen Traum

Robert Wagner (l.) war 2013 ganz nah dran an einem Profieinsatz für den HFC.

Las Vegas/Halle/MZ - Das Erinnerungsstück an einen Samstag vor zwölf Jahren, an dem Robert Wagner seinem Fußballtraum ganz nah war, begegnet ihm tagtäglich. Wagner, damals Spieler in der U23 des Halleschen FC, stand im Oktober 2013 für die Partie bei der Reserve von Borussia Dortmund einmal im Drittligakader.