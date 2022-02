Ende der Montagsspiele in der 3. Liga ist absehbar

Halle (Saale)/MZ - Das wird die Fußballfans nicht nur in Halle freuen: Der Ligaausschuss der 3. Liga hat sich dem Willen der Klubs angeschlossen und wird den neuen TV-Vertrag ohne Montagsspiele ausschreiben. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt.

Elf von 20 Vereinen, darunter der Hallesche FC, hatten sich zuvor gegen den bei Fans unbeliebten Termin ausgesprochen. In vielen Stadien, darunter auch in Halle, hatte es immer wieder Proteste und Boykotte gegen Montagabendspiele gegeben. In den beiden Bundesligen waren die Spiele bereits vor der Saison 2021/22 abgeschafft worden.

Der aktuelle TV-Vertrag der 3. Liga zwischen DFB und Magenta Sport läuft noch bis Sommer 2023.