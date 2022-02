Zukunft der Montagsspiele in 3. Liga: HFC positioniert sich deutlich

Die Botschaft der Fans in Halle ist eindeutig: Montagabend ist kein guter Termin für Fußball im Stadion.

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC hat klar Stellung zur Zukunft der Montagsspiele in der 3. Liga bezogen. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, will man sich beiden Gesprächen über einen neuen TV-Vertrag für die 3. Liga gegen den unbeliebten Termin aussprechen.

Damit folgt der Klub dem Wunsch seiner Fans, die sich regelmäßig gegen Montagsspiele positioniert hatten. Zuvor hatte sich der HFC ein "Stimmungsbild" unter Mitgliedern und in den Gremien eingeholt.

Montagsspiele in den Bundesligen bereits abgeschafft

In den beiden Bundesliga war der Termin bereits zur Saison 2021/22 abgeschafft worden, nachdem es dauerhafte Fanproteste gab. Die 3. Liga hielt bislang trotz aller Widerstände aus den Kurven an der Anstoßzeit unter der Woche fest. Die TV-Rechte an der Liga bei Magenta Sport.

Mit seiner kritischen Haltung zu Montagsspielen ist der HFC in guter Gesellschaft: Auch der 1. FC Magdeburg und der FSV Zwickau sprachen sich für eine Abschaffung aus.