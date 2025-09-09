Jordi Wegmann erlebte beim Halleschen FC zwei Jahre zum Vergessen: Er wurde erst aussortiert, verletzte sich dann schwer. Wofür er aber beim Abschied dankbar ist.

„Eine Enttäuschung“: Aber Wegmann verlässt den HFC auch im Guten

Jordi Wegmann kam in seinen zwei Jahren beim HFC gerade einmal auf 200 Einsatzminuten.

Halle/MZ - Wenn sich Jordi Wegmann in den kommenden Wochen einmal einen ruhigen Moment nimmt, am Küchentisch seiner Eltern im Allgäu den Laptop aufklappt und Fotos aus seiner Zeit beim Halleschen FC durchschaut, werden sich bei ihm zwei Gefühle einstellen: Enttäuschung – aber auch Dankbarkeit und viele positive Erinnerungen.