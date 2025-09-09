Der deutsche Coach fährt mit England einen klaren Sieg in Serbien ein. Noch deutlicher gewinnt Norwegen mit Erling Haaland, der beim 11:1 gegen Moldau gleich fünf Treffer erzielt.

Belgrad - Thomas Tuchel hat mit England einen großen Schritt in Richtung Fußball-Weltmeisterschaft gemacht. Unter ihrem deutschen Trainer setzten sich die Three Lions mit 5:0 (2:0) in Serbien durch und holten den fünften Sieg im fünften Qualifikationsspiel. Bayern-Stürmer Harry Kane (33. Minute), Noni Madueke (35.), Ezri Konsa (52.), Marc Guehi (75.) und Marcus Rashford (90./Foulelfmeter) erzielten die Treffer gegen die davor noch ungeschlagenen Serben.

Auf WM-Kurs befindet sich auch Ralf Rangnick mit Österreichs Nationalteam, das im Topspiel bei Bosnien-Herzegowina 2:1 (0:0) siegte. Die Bundesliga-Profis Marcel Sabitzer (49.) und Konrad Laimer (65.) trafen gegen die davor ebenfalls noch unbesiegten Gastgeber. Der ehemalige Wolfsburger Edin Dzeko (50.) erzielte das Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Kurz vor Schluss mussten die Österreicher noch den Platzverweis von Wolfsburgs Patrick Wimmer (90.) hinnehmen.

Auch Ronaldo trifft erneut

Einen spektakulären Abend erlebte Superstar Erling Haaland mit Norwegen, das sich mit 11:1 (5:0) gegen Moldau durchsetzte. Allein fünf Tore gingen auf das Konto von Haaland (11./36./43./52./83.), vier Treffer steuerte Thelo Aasgaard (67./76./79./90.+1) bei. Zudem waren Felix Myhre (6.) und Martin Ödegaard (45.+1) erfolgreich. Durch den fünften Sieg im fünften Spiel befinden sich auch die Skandinavier in ihrer Gruppe vor Italien auf klarem WM-Kurs.

Einen wichtigen Sieg holten auch die Franzosen, die etwas schmeichelhaft mit 2:1 (1:1) gegen Island gewannen. Kylian Mbappé (45./Foulelfmeter) und Bradley Barcola (62.) trafen für Frankreich. Andri Gudjohnsen (21.) hatte Island zuvor in Führung gebracht, ein zweiter Treffer des Offensivspielers war kurz vor Schluss aberkannt worden. Portugal siegte auch dank eines erneuten Torerfolgs von Cristiano Ronaldo (58./Elfmeter) mit 3:2 (1:1) in Ungarn.