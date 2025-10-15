Sportchef Daniel Meyer spricht über die Bedeutung der Spiele gegen Altglienicke und Lok Leipzig, das Wiedersehen mit dem Ex-Kapitän und das Führungsvakuum beim HFC.

„Ein Jonas Nietfeld hätte helfen können“: Daniel Meyer spricht im Interview über Trainer Schröder, die anstehenden Topspiele und den Ex-Kapitän

Sportchef Daniel Meyer blickt mit dem HFC auf zwei Spitzenspiele voraus.

Halle/MZ. - Am Samstag (14 Uhr/MDR) beim Tabellenfünften VSG Altglienicke, am darauffolgenden Freitag gegen Spitzenreiter Lok Leipzig: Auf den Halleschen FC wartet die bislang wichtigste Woche der Fußball-Regionalligasaison. Die Spitzenspiele werden den Weg weisen, ob die Meisterschaft und Chance auf den Aufstieg für den Ligafavoriten ein realistisches Ziel bleibt.