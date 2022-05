Dramatischer Sieg: SC Verl lässt HFC und die Konkurrenz weiter zittern

Dortmund/MZ/SID - Der Abstiegskampf in der 3. Liga wird immer spannender: Der SC Verl hat mit dem dritten Sieg in Folge die Abstiegsplätze am Freitagaband zum Auftakt des 37. Spieltags verlassen und nach Punkten (39) mit dem Halleschen FC gleichgezogen.

Das Team von Trainer Michel Kniat gewann bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund 2:1 (0:1), weil Schlussmann Niclas Thiede in der Nachspielzeit einen Handelfmeter von Franz Pfanne hielt (90.+5).

Vor dem dramatischen Finale hatten Kasim Rabihic (56.) und Lukas Petkov (63.) vor 6000 Zuschauern im Signal Iduna Park zunächst den Rückstand durch Richmond Tachie (39.) gedreht. Tachie sah in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte.

SC Verl zieht in der Tabelle an Berlin und Duisburg vorbei

Einen Spieltag vor Schluss liegt Verl zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz, den nun Viktoria Berlin einnimmt. Auch am MSV Duisburg (38) und Viktoria Köln (39) zog Verl vorbei. Beide Klubs haben aber - wie Halle - noch zwei Partien ausstehen.

Für den HFC bedeutet das Ergebnis vom Freitagabend: Nur mit einem eigenen Sieg am Sonntag bei Absteiger Würzburger Kickers (13 Uhr im Liveticker) ist die vorzeitige Rettung perfekt. Ansonsten muss - zumindest theoretisch - bis zum Saisonfinale eine Woche später weitergezittert werden. Alle Szenarien zur Rettung des HFC haben wir hier zusammengestellt.