Diesen HFC-Profis droht im Saison-Endspurt eine Gelb-Sperre

Halle (Saale)/MZ - Die beste Nachricht vorab: Im so wichtigen Heimspiel gegen den TSV Havelse am Samstag (14 Uhr im Liveticker) gibt es beim Halleschen FC keine gesperrten Spieler. Trainer André Meyer kann, von Verletzungen abgesehen, personell aus dem Vollen schöpfen.

Das könnte sich im Endspurt der Drittliga-Saison ändern, denn Halle wird um die ein oder andere Gelb-Sperre nicht herumkommen. Besonders gefährdet ist aktuell ein Stammspieler-Trio: Niklas Kreuzer (9), Jonas Nietfeld (4) und Michael Eberwein (4) wären bei einer weiteren Verwarnung gesperrt.

HFC sammelte gegen Freiburg und Duisburg viele Gelbe Karten

74 Gelbe Karten weist der „Kicker“ für den HFC in der laufenden Saison 2021/22 aus - ein eher durchschnittlicher Wert innerhalb der 3. Liga. Dazu kommen aber vier Platzvverweise (zwei Mal Rot, zwei Mal Gelb-Rot), was Halle in der Kicker-Wertung zur dritt-unfairsten Mannschaft der Liga macht.

Vor allem zuletzt sammelte der HFC auffällig viele Gelbe Karten. Sechs waren es gegen den MSV Duisburg, fünf gegen SC Freiburg II. Geht das in diesem Tempo weiter, wären auch andere Spieler schnell von einer Gelb-Sperre bedroht: Niklas Landgraf (8), Louis Samson (8), Jan Löhmannsröben (3), Sebastian Bösel (3), Julian Guttau (3) oder Jannes Vollert (3) sind aus dem Bereich der Stammspieler allesamt Kandidaten, die nach zwei Verwarnungen ebenfalls pausieren müssten.