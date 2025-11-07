Der Hallesche FC zeigt gegen Babelsberg starke Moral, kommt nach zwei Rückstanden jeweils zurück. Die Zukunft von Robert Schröder lässt das Spiel aber offen.

„Die Mannschaft lebt“: Reicht das für HFC-Trainer Schröder, um den Job zu retten?

Halle/MZ. - Als ein Pfiff dieses Spiel beendete, das keine Antwort auf die drängendste Frage beim Halleschen FC geben konnte, war der Hauptdarsteller noch in seinem Element. Trainer Robert Schröder bekam das Ende des Spiels gegen den SV Babelsberg zunächst gar nicht mit, er war noch am Anweisungen geben.