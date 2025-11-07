Nach schnellem Führungstreffer und starker Teamleistung bleibt der FC Bayern als einziges Bundesliga-Team ungeschlagen.

Berlin (dpa) – Die Fußballerinnen des FC Bayern München bleiben in der Bundesliga auf Erfolgskurs. Der Tabellenführer bezwang den Aufsteiger 1. FC Union Berlin mit 4:0 (3:0). Für die Elf von Trainer Jose Barcala war es der siebte Liga-Sieg in Folge.

Vor 2.500 Besuchern auf dem Campus des FC Bayern ging der amtierende Double-Gewinner schnell in Führung. Nach einem Fehler von Union-Torfrau Nadine Böhi staubte Nationalspielerin Linda Dallmann zum 1:0 ab (8. Minute).

Die von einem Dutzend Ausfällen betroffenen Berlinerinnen gerieten schnell in größeren Rückstand. Die Dänin Pernille Harder traf nach Flanke von Auswahlspielerin Giulia Gwinn zum 2:0 (19.) Gwinn selbst erhöhte mit ihrem ersten Saisontreffer auf 3:0 (25.).

Eigentor besiegelt Endstand

Nach der Pause legte der FC Bayern nach, der als einziges Bundesliga-Team weiter ungeschlagen ist. Nach einer Hereingabe von Gwinn traf die Berlinerin Tomke Schneider zum 4:0 (48.) ins eigene Tor.

Für beide Teams war es das dritte Bundesligaspiel binnen sieben Tagen. Für die Münchnerinnen, die auf die angeschlagene Angreiferin Lea Schüller (muskuläre Probleme) verzichteten, geht es am Mittwoch (18.45 Uhr) in der Champions League weiter. Dann ist der FC Arsenal beim FC Bayern zu Gast.