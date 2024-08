Vor einer Rekordkulisse im Leuna-Chemie-Stadion hat der Hallesche FC Bundesliga-Aufsteiger St. Pauli am Rand einer Niederlage. Am Ende steht aber das Pokalaus.

Halle/MZ - Als die Anzeige kurzzeitig statt 1:0 sogar ein 2:0 anzeigte, als Niklas Landgraf mit erhobener Beckerfaust in die eigene Hälfte zurücktrabte, während die Massen auf den Rängen um ihn herum tobten, da lebte der Glaube an einen magischen Fußballabend. Am Ende aber, erfüllte sie sich vor 14.000 Zuschauern, der größten Kulisse in einem Pflichtspiel seit Eröffnung des neuen Stadions, nicht.