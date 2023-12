Spielunterbrechung verursacht 19.075 Euro Geldstrafe für Halleschen FC

Fußball-Drittligist Hallescher FC muss für das Fehlverhalten seiner Anhänger tief in die Tasche greifen. Das Sportgericht des DFB verurteilte den Verein am Montag zu einer Geldstrafe in Höhe von 19.075 Euro.