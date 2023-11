Der Hallesche FC feiert gegen Viktoria Köln den zweiten Sieg in Folge und verlässt in der dritten Fußballliga die Abstiegsplätze. Wie das Publikum Erich Berko zum Ausgleich verhilft.

Halle/MZ. - Zwei Traumtore ebneten dem Halleschen FC am Sonntagabend den Weg heraus aus der Abstiegszone. Der HFC gewann in der dritten Fußballliga zum Abschluss des 14. Spieltags vor heimischem Publikum 2:1 gegen Viktoria Köln und sprang auf Tabellenplatz 16. Luca Marseiler hatte die Kölner in Führung (36.) gebracht, die Gastgeber drehten die Partie in der zweiten Halbzeit aber durch zwei sehenswerte Tore von Erich Berko (63.) und Julian Eitschberger (76.). „Ich als Trainer kann Loben, tun und machen, was ich will. Das bringt alles nichts, wenn wir keine Ergebnisse einfahren“, sagte Sreto Ristic. „Ich spüre eine riesige Erleichterung.“