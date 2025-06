Halle/MZ/FAB - Wann genau sie stattfindet, ob am Samstag, Sonntag oder doch erst am Montag, war bis Freitagabend offen. Klar ist aber: Beim Halleschen FC ist eine große Runde anberaumt. Nicht nur Sportchef Daniel Meyer und Jonas Nietfeld, auch der Vorstand des Fußball-Regionalligisten soll nach MZ-Informationen dabei sein, wenn über die Zukunft des langjährigen Kapitäns entschieden wird. Was die Tragweite der Personalie zeigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.