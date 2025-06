"Noch Themen zu Klären" Nietfeld fehlt überraschend beim Trainingsauftakt: Wie geht es mit dem Routinier beim HFC weiter?

Am Mittag teilte der HFC überraschend mit, dass Angreifer Jonas Nietfeld nicht beim Start in die Vorbereitung dabei sein wird. Wie die vertragliche Konstellation um den Stürmer ist und was Sportchef Daniel Meyer zu Gesprächen mit Nietfeld sagt.