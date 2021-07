Der Check zum Start: Sind HFC und FCM bereit für eine starke Drittliga-Saison?

Halle (Saale)/MZ - Die dritte Fußball-Liga verspricht Spannung pur, weil es diesmal keine Topfavoriten auf den Aufstieg gibt. 1860 München, Wehen Wiesbaden und Absteiger Braunschweig kommen derzeit als die Schwergewichte daher. Doch der Eindruck kann trügen. Wo aber können sich die Klubs aus Sachsen-Anhalt einsortieren?

1. Wo stehen die beiden Mannschaften vor dem Start?

Die letzten Tests verliefen vielversprechend. Der HFC spielte gegen Beinahe-Erstliga-Aufsteiger Holstein Kiel 2:2 und war mindestens auf Augenhöhe. Wie auch Kiels Star Fin Bartels erkannte: „Wir haben gegen eine gute Mannschaft aus Halle gespielt, gegen die wir uns schwer getan haben.“

Der FCM demontierte Zweitligist Hannover 96 in dessen Stadion 4:2. Für die jeweiligen Auftaktpartien - HFC gegen Meppen, FCM auswärts bei Waldhof Mannheim (beide Samstag, 14 Uhr) - scheinen die Teams gerüstet.

Halle schleppt allerdings das Handicap mit vielen gesundheitlichen Ausfällen und einem Minikadermit an den Start. „Die Gruppe ist klein, aber fein, wir sind nicht nervös“, sagte Coach Florian Schnorrenberg angesichts von einigen Lücken im Kader.

Sein FCM-Kollege Christian Titz kann aus dem Vollen schöpfen. „Wir können über die gesamte Spielzeit laufen und versuchen, mutig Fußball zu spielen“, sagte der 50-Jährige. Dennoch weiß auch Titz, dass „wir aber Samstag gegen Mannheim wieder bei null beginnen“.

2. Wie stehen die Klubs finanziell da?

Magdeburg, das über 10.000 Dauerkarten verkauft hat, plant mit einem Etat von etwa zehn Millionen Euro. Von noch vorhandenem Eigenkapital von zwei Millionen Euro soll eine Million verbraucht werden. Heißt: Man plant mit einem negativen Saisonergebnis. Das wirtschaftliche Risiko ist verbunden mit hohen sportlichen Erwartungen - die so niemand ausspricht.

Der HFC - 1.500 Dauerkarten - backt kleinere Brötchen. Der Etat steht bei 7,5 Millionen und soll, wenn das Coronagespenst vertrieben werden kann, aufgestockt werden. 4,3 Millionen Euro fließen in die Profimannschaft - womit der HFC nicht weit hinter Magdeburg und im guten Mittelfeld der Liga liegt.

3. Wer sind die Kapitäne der Mannschaften?

In Halle behielt Jonas Nietfeld (27) die Binde. Bemerkenswert: Der ehemalige Zwickauer, der vor zwei Jahren aus Regensburg geholt wurde, spielt in seiner dritten HFC-Saison auf der dritten Position: Der ehemalige Stürmer war in der Vorsaison Sechser, nun ist er Innenverteidiger.

2018 ging Innenverteidiger Tobias Müller (27) vom HFC zum FCM, stieg auf, stieg ab, blieb trotzdem, ist Leistungsträger und nun offiziell Nachfolger von Christian Beck, der im Januar erst zurückgetreten war, dann dem Verjüngungskur zum Opfer gefallen ist und jetzt beim BFC spielt.

4. Wer sind die unumstrittenen Stars der Teams?

Da gibt es keine zwei Meinungen: Beim Halleschen FC ist Stürmer Terrence Boyd (30) der Mann für Tore und Rampenlicht. 18 Treffer steuerte er 20/21 bei, war die Lebensversicherung. Im Sommer wollte er mal kurz seine Ausstiegsklausel ziehen (bis 15. Juni), blieb dann doch und steuert jetzt auf einen HFC-„Rentenvertrag“ zu. Die Verlängerung über womöglich vier Jahre könnte vor dem zehnten Spieltag erfolgen.

Für Baris Atik (26), die zentrale Figur der FCM-Rückrunde für die er geholt wurde (sieben Tore, acht Vorlagen in 15 Spielen), legten sich die Blau-Weißen richtig ins Zeug. Dem Vernehmen nach soll er über die Vertragslaufzeit bis zum 30. Juni 2022 monatlich etwa 28.000 Euro verdienen. Ein absolutes Top-Gehalt in der 3. Liga. Der Mann hat dem FCM einen Schuss Genialität verpasst und ist ein Top-Mann für die Spielklasse.

5. Was sind die jeweiligen Ziele für die Saison?

Magdeburg arbeitete sich mit einer beeindruckenden Rückrunde in der vergangenen Saison aus dem dunklen Tabellenkeller. Das Team wurde gezielt verjüngt mit gut ausgebildeten Spielern aus Zweitvertretungen von Bundesligisten besetzt.

Die 14 Zugänge kommen auf ein Durchschnittsalter von 21,8 Jahren. Das hat Plan. In der Trainerumfrage des DFB nannten sechs Coaches den FCM sogar als Aufstiegsaspiranten - die viertmeisten Nennungen. Fünf wiederholten die Prognose beim „Kicker“. Soweit nach oben blicken sie vor Ort in Magdeburg nicht. Nach zwei Jahren Abstiegskampf will man sich „stabilisieren und weiterentwickeln“, so Titz.

Halle läuft zum Start seiner zehnten Drittliga-Saison unter dem Radar. In keiner Umfrage wurde der HFC im Zusammenhang mit Aufstieg und Überraschung genannt. Sich selbst gibt man ebenfalls kein konkretes Ziel, weil auch die Rot-Weißen zwei Saisons zumindest zwischenzeitlich mit Abstiegskampf beschäftigt waren.

„Wir wollen die Ausschläge nach unten verhindern und uns natürlich verbessern. Mehr Tore schießen und unbedingt weniger kassieren“, sagt Trainer Schnorrenberg. Die vergangene Saison beendete der HFC als Neunter (52 Punkte, 51:58 Tore), der FCM (51/42:45) als Elfter.

6. Die MZ-Prognose zum Saisonausgang

Beide Vereine schielen nach den Zittereinlagen der Vergangenheit natürlich in höhere Regionen über dem Keller. Ein Platz unter den ersten Acht erscheint wahrscheinlich. Ausschläge nach oben sind nicht ausgeschlossen.