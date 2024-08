Der Hallesche FC ist mit zwei Punkten aus zwei Spielen durchwachsen in die Saison gestartet. So schätzt Sportchef Meyer die Probleme der Offensive ein.

Halle/MZ - Anfang Juni war es, da saß Daniel Meyer auf dem Pressepodium des Halleschen FC. Der Anlass war erfreulich: Der Verein präsentierte Mark Zimmermann als Trainer für den Neuanfang in der Fußball-Regionalliga. Meyer, der Sportdirektor, sprach damals natürlich über den Coach seiner Wahl. Er blickte aber auch schon voraus, auf das, was dem Drittliga-Absteiger bevorstehen könnte. „Wir müssen davon ausgehen, dass es am Anfang hakt“, sagte er.