Halle/MZ - Als Nobody aus den USA kam Joe Joe Richardson 2021 zum Greifswalder FC, damals ein Fußball-Oberligist. Er machte sich an der Ostseeküste einen Namen, empfahl sich für höhere Aufgaben. Am Samstag (13 Uhr) kommt es im Leuna-Chemie-Stadion nun zum Wiedersehen. Spielmacher Richardson trifft mit dem Halleschen FC auf seinen Ex-Verein.

