Halle/MZ - Vielleicht wird Joe Joe Richardson dieser Tage wieder Lieder von Abba anstimmen. Zumindest gehört das zu den Ritualien in seiner Familie. Wenn die einen Roadtrip unternimmt, dann singen Joe Joe, der Jüngste, und seine Schwestern zusammen während der Autofahrt. Und die Hits der schwedischen Popgrößen stehen dabei hoch im Kurs, wie der US-Amerikaner mal erzählt hat.

Am Sonntag dürfte eine Rundfahrt durch Halle mit Gesangseinlage aber kein Thema gewesen sein. Die Familie war zwar aus Seattle angereist, um ihren Joe Joe erstmals im Trikot des Halleschen FC spielen zu sehen. Richardson erzielte gegen den FC Eilenburg dann auch noch seine ersten Pflichtspieltore für die neuen Farben. Alles schien zu passen.

Die zwei späten Gegentreffer, die aus einem 2:0 des haushohen Favoriten nur ein 2:2 gegen die Feierabendfußballer machten, fegten aber jegliche gute Laune hinweg. „Ich kann mich nicht über die Tore freuen“, sagte Richardson. „Wir haben nur einen Punkt geholt, insgesamt nur zehn Punkte aus sechs Spielen. Das ist einfach nicht gut genug für unsere Qualität.“

Dass Qualität in dieser HFC-Mannschaft steckt, ist unbestritten. Sie war zu sehen, etwa beim 4:0 in Erfurt in der Liga, vor allem aber beim unglücklichen 2:3 nach Verlängerung im DFB-Pokal gegen Erstligist St. Pauli. Nach sieben Pflichtspielen und vor allem nach dem weggeschmissenen Sieg gegen Eilenburg, die Gegentore fielen in den Minuten 89 und 90, bleibt aber festzuhalten, dass die Qualität zu inkonstant auf den Platz gebracht wird. Es fehlt immer wieder an der richtigen Einstellung zu den Spielen. An „Seriosität“, wie Trainer Mark Zimmermann nach dem fahrlässig hergegebenen Erfolg am Sonntag sagte.

Was im Großen gilt, gilt im Kleinen auch für Richardson. Der 22-Jährige, ausgeliehen von Drittligist Sandhausen, ist ein feiner Fußballer, vermittelt Spielfreude und Kreativität am Ball. Bis zur Partie gegen Eilenburg war das Spiel des offensiven Mittelfeldspielers aber meist einen Tick zu verspielt, blieb er deshalb ohne Tor.

Als Sportchef Daniel Meyer vor einer Woche bemängelte, dass sich der HFC zu wenig Chancen erspielt, dürfte er Richardson, den Zehner, im Kopf gehabt haben. Ein Spieler, von dem die Planer zehn Tore in dieser Saison erwarten.

Am Sonntag traf der Zugang, der vor zwei Jahren für Greifswald seine Qualitäten in der Regionalliga gezeigt hatte, innerhalb von 15 Minuten doppelt. Erst per Abstauber zum 1:0 und dann überaus sehenswert zum 2:0. Nach einem Einwurf riss Richardson sein rechtes Bein nach oben, traf den Ball mit der Wade und beförderte ihn über seinen Kopf hinweg in das rechte Eck. Es war ein Treffer, wie sie Zlatan Ibrahimovic zur Legende gemacht haben. „Der Ball war hinter mir, ich habe mir gedacht, ich nehme den Fuß hoch und gucke was passiert“, beschrieb der Doppelpacker das Tor.

Zwei Treffer klingen nach einer makellosen Leistung. Zumal Richardson weitere Torszenen hatte. „Es spricht für ihn, dass er getroffen hat, auch, dass er sich in den Räumen aufgehalten hat, in denen man zu Chancen kommt“, lobte Trainer Zimmermann auch. Aber: „In der zweiten Halbzeit hat das gefehlt. Da war er zu fahrig, wollte alles mit einem Kontakt lösen, statt den Ball sicher weiterzuspielen.“

Richardson stand damit auch für die Sorglosigkeit, mit der der HFC das Spiel gegen Eilenburg offen ließ. Was sich am Ende rächte. „Die fehlende Klarheit“, wie es Zimmermann nannte, „werden wir ansprechen und einfordern.“

Der Kreativspieler wird dabei mit im Fokus stehen. Er selbst hofft, zumindest die zwei Tore als Knotenlöser aus dem Spiel mitzunehmen. „Ich hoffe, dass ich weiter erfolgreich sein kann“, sagte er vor dem Gang in die Kabine. Die nächsten Aufgaben heißen am Freitag Lüttchendorf im Landespokal und am 10. September Viktoria Berlin in der Liga.