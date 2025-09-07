Malek Fakhro stand für den Halleschen FC gegen Weißenfels auf dem Platz. Er war an allen Toren beteiligt. Nach welcher Aktion der Angreifer aber Glück hatte.

Das Fakhro-Geheimnis! Darum war der Einsatz des Angreifers für den HFC im Pokalspiel bemerkenswert

Malek Fakhro (l.) stand in Weißenfels in der Startelf.

Weißenfels/MZ/FAB - Mit zwei aufgeregten Weißenfelser Nachwuchskickern an jeder Hand lief Malek Fakhro am Samstagnachmittag um 15 Uhr auf den Rasen des Stadtstadions. Der Mittelstürmer des Halleschen FC stand in der Startaufstellung des Fußball-Regionalligisten für das Landespokalspiel beim Gastgeber aus der Verbandsliga. Das war bemerkenswert.