Halle/MZ - Das Begrüßungsgeschenk, das beweist ein Foto in den Sozialen Netzwerken, kam gut an. In diesem Sommer erhält jeder Zugang des Halleschen FC eine Tüte gefüllt mit Leckerein von Hauptsponsor Halloren. Am Samstag konnte sich Cyrill Akono unter anderem über die berühmten Kugeln der Firma freuen.