Kilian Zaruba drohte beim HFC auf der Tribüne zu versauern. Wie der gebürtige Hallenser mit der Rolle umgegangen ist und wie er seine Startelfchance genutzt hat.

Er war schon fast weg, jetzt "hat er alle weggefräst": Darum durfte HFC-Verteidiger Kilian Zaruba gegen Meuselwitz ran

Kilian Zaruba (r.) spielte gegen Meuselwitz erstmals seit April.

Halle/MZ - Im Profifußball gibt es keinen Platz für Zaghaftigkeit. Vier Minuten waren im Regen von Halle am Samstagnachmittag gespielt, als Kilian Zaruba mit seinen 1,92 Metern im eigenen Strafraum zur Grätsche ansetzte. Auf falsches Timing wäre ein Elfmeterpfiff gefolgt.