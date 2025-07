In dieser Woche verpflichtet: Darf Bocar Baro für den HFC schon beim Saisonauftakt gegen den BFC Dynamo ran?

Im Mai spielte Bocar Baro (r.) noch gegen den HFC. Darf er nun am Samstag erstmals im rot-weißen Trikot ran?

Halle/MZ - Der neue Mann hat bereits ein Appartment auf Zeit in Halle bezogen, seit Dienstag ist er auch schon in den Trainingsalltag des Halleschen FC integriert. Als es um die Frage geht, ob Bocar Baro am Samstag, beim Saisonauftakt gegen den BFC Dynamo (14 Uhr/MDR), bereits im Kader des Halleschen FC steht, bleibt Robert Schröder dennoch maximal vage: „Wir haben noch Zeit um Nachdenken“, sagt der Trainer. Und: „Man soll Entscheidungen erst dann treffen, wenn sie anstehen.“