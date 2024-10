Der Hallesche FC zeigt in Babelsberg endlich auch auswärts sein Heim-Gesicht und gewinnt deutlich. Löhmannsröben trifft traumhaft. Was Trainer Zimmermann lobt.

Babelsberg/MZ. - Jan Löhmannsröben konnte selbst nicht glauben, was ihm da gerade gelungen war. So zumindest waren die Mimik und Gestik des Abwehrroutiniers des Halleschen FC zu deuten, nachdem er im Spiel beim SV Babelsberg am Sonntag zum vorentscheidenden 3:0 getroffen hatte. Nach einer flachen Hereingabe von Max Kulke von links schoss Löhmannsröben aus 18 Metern direkt, setzte den Ball rechts oben in den Winkel (73.). Passenderweise als „Sonntagstreffer“ bezeichnete Trainer Mark Zimmermann Löhmannsröbens Tor.