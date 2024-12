Cyrill Akono steht bei den Fans in der Kritik. Am Montag wurde bekannt, dass er eine OP verschob, um dem Team zu helfen. Ändert das etwas an seinem Standing?

Halle/MZ. - Cyrill Akono bekommt in den zurückliegenden Monaten ziemlich viel ab. Physisch auf dem Rasen, wo er sich in seinem Job als Fußballprofi beim Halleschen FC vorbildlich in Zweikämpfen aufreibt. Vor allem aber verbal in den Sozialen Medien, wo der Angreifer für die Fans des Regionalligisten zur Zielscheibe geworden ist, immer wieder hart angegangen und kritisiert wird.