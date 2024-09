Patzt der Hallesche FC auch gegen den Letzten Luckenwalde, dürfte die Stimmung kippen. Was Trainer Mark Zimmermann fordert.

Bringt HFC-Trainer Zimmermann Zugang Hartmann von Anfang an?

Halle/MZ - Es gab auch positive Nachrichten in dieser Woche. Die VSG Altglienicke, gegen die der Hallesche FC seinen bis dato letzten Sieg in der Fußball-Regionalliga gefeiert hat, konnte beweisen, dass Carl Zeiss Jena nicht unschlagbar ist. Durch das 4:2 der Berliner am Mittwochabend steht der Tabellenführer nach sieben Spielen weiterhin bei 18 Punkten.