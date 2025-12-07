Eine Rückkholaktion von Jan Shcherbakovski soll Thema beim Halleschen FC gewesen sein. Das sagt der Offensivspieler nach seinem Tor gegen den Ex-Klub selbst dazu.

War die Rückkehr zum HFC ein Thema? Das sagt Jan Shcherbakovski selbst dazu

Berlin/Halle/MZ/TG. - Die Arme blieben unten, die Hände wurden nicht zu Fäusten - nicht einmal ein Lächeln ging Jan Shcherbakovski über die Lippen, nachdem er seinen Kumpel düpiert hatte. „Mit Sven Müller stehe ich immer noch regelmäßig im Austausch“, erzählte der Offensivspieler des BFC Dynamo, nachdem er am Freitagabend im Regionalliga-Fußballspiel gegen den Halleschen FC, seinen Ex-Klub, und Torwart Müller, seinen Freund aus alten Tagen, getroffen hatte.