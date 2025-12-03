Mit dem Spiel beim BFC Dynamo startet für den HFC die Rückrunde. Wie Trainer Schröder den Gegner aus der Hauptstadt einschätzt.

Auftakt der Rückrunde: Der HFC muss für das Minimalziel beim BFC Dynamo punkten

Halle/MZ - Mit dem Spiel am Freitagabend (19 Uhr/Youtubekanal von Ostsport) beim BFC Dynamo beginnt für den Halleschen FC die Rückrunde. Ein Umstand, der sich etwas seltsam anfühlt, so kurz vor Weihnachten. Findet auch Robert Schröder. „Wir sind ja noch im selben Jahr“, sagt der Trainer des HFC. Ein Perspektivziel für die zweite Saisonhälfte will er daher gerade nicht definieren. „Ich hoffe, dass die zwei Spiele erfolgreich werden.“