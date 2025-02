Halle/MZ. - „Kirmesliga“ oder „Zukunft des Fußballs“? Zwischen diesen Extremen wandelt die Baller League, die 2024 von den Weltmeistern Lukas Podolski und Mats Hummels initiiert wurde und am kommenden Montag in ihre dritte Saison startet. Auch mehrere ehemalige Profis des Halleschen FC werden diesmal an der Hallenfußballliga teilnehmen. Vorab sorgt diese aber in der Regionalliga Nordost, Spielklasse des HFC, für mächtig Ärger.

