André Meyer erleichtert: „Es waren harte fünf Monate mit vielen Niederschlägen“

Würzburg/MZ - Der Hallesche FC ist nach dem 2:1-Sieg bei den Würzburger Kickers am Ziel: Der Klassenerhalt in der 3. Liga ist geschafft. Wie die beiden Trainer und Doppeltorschütze Elias Huth das Spiel am Dallenberg am Sonntag erlebt haben, verrieten sie am Mikrofon von Magenta Sport.

André Meyer (HFC-Trainer): „Es war engagiert, aber nicht unser bestes Spiel. In der Summe war es die Belohnung für die letzten Wochen, es freut mich für die Mannschaft. Wir haben uns den Tag heute erarbeitet. Elias Huth hat sicher einen großen Anteil daran, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben.“

… über seine Zeit als HFC-Trainer: „Es waren harte fünf Monate, das muss ich klar sagen. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Wir haben viele Niederschläge einstecken müssen. In Braunschweig wurde uns ein Tor aberkannt, dann hatten wir Corona. Die Türkgücü-Punkte wurden uns abgezogen, da sind wir um eine erbrachte Leistung gebracht worden. Ich brauche jetzt keine Bierdusche, ich werde den Moment auch so genießen. Es fällt viel Druck von mir ab.“

Ralf Santelli (Kickers-Trainer): „Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Wir haben in der ersten Halbzeit drei hunderprozentige Torchancen, müsse da mindestens ein Tor machen. Insgesamt haben wir unsere Chancen nicht effektiv genutzt. Schade, dass die Jungs sich nicht belohnt haben, die Fans hätten einen Punkt heute auch verdient gehabt.“

Elias Huth (HFC-Doppeltorschütze): „Wir sind froh, dass wir es geschafft haben. Die Erleichterung ist groß, aber wir haben immer an uns geglaubt. Der Klassenerhalt ist der verdiente Lohn für unseren Kampf heute. Uns hat in der zweiten Halbzeit etwas der Zugriff gefehlt, aber Gott sei Dank sind wir noch einmal zurückgekommen nach dem 1:1. Das war eine geniale Flanke, Respekt an Marcel Titsch Rivero. Meine Tore widme ich meiner Mutter, es ist ja Muttertag heute. Jetzt wird es auf der Rückfahrt sicher ein paar Kaltgetränke gegen, da freue ich mich drauf.“