Die Naumburger haben am Sonntag dem Gegner aus Bad Kösen ganze neun Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 9:0 (7:0) gingen sie vom Platz.

Mathias Werner (SC Naumburg) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Denys Tsymokh (14.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für SC Naumburg – 14. Minute

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Naumburger. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Junior Moussa traf in Minute 20, Florian Uwe Sperber in Minute 29, Anton Frohn in Minute 34, Junior Moussa in Minute 41, Anton Frohn in Minute 43 und Junior Moussa in Minute 83. Spielstand 8:0 für den SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Naumburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 16

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Werner den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 9:0 erweiterte (85.). Damit war der Triumph der Naumburger entschieden. Die Naumburger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SC Naumburg – SG Blau-Weiß Bad Kösen

SC Naumburg: Klieber – Mahi (22. Hartmann), Werner, Götze, Tsymokh (22. Sperber), Moussa, Ndeve (29. Frohn), Schätz (29. Schmidt), Heinze

SG Blau-Weiß Bad Kösen: Vogel – Mühlberg (79. Malak), Mylius, Jauch (40. Trautmann), Proske, Schäler, Apostel, Reichelt (14. Rohloff), Rosenberger

Tore: 1:0 Mathias Werner (5.), 2:0 Denys Tsymokh (14.), 3:0 Junior Moussa (20.), 4:0 Florian Uwe Sperber (29.), 5:0 Anton Frohn (34.), 6:0 Junior Moussa (41.), 7:0 Anton Frohn (43.), 8:0 Junior Moussa (83.), 9:0 Mathias Werner (85.); Schiedsrichter: Tim Ruhland (Naumburg); Zuschauer: 42