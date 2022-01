Abstiegskampf in 3. Liga: Für den HFC wird es immer enger

Halle (Saale)/MZ - Der 22. Spieltag war kein guter für den Halleschen FC. Man selbst verlor denkbar unglücklich mit 0:1 bei Eintracht Braunschweig und zumindest Teile der Konkurrenz im Tabellenkeller der 3. Liga konnten punkten. Das nüchterne Ergebnis: Der HFC hat als Tabellen-15. mit 22 Zählern aktuell nur noch einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Diesen 17. Rang belegt aktuell Türkgücü München, doch hat der Klub noch ein Spiel weniger absolviert als Halle, könnte also noch aus eigener Kraft vorbeiziehen. Auf Platz 16 ist der SC Verl punktgleich mit Halle, hat aber das schlechtere Torverhältnis (-11 gegenüber -7).

Erfreulich aus HFC-Sicht: Die drei Klubs auf den übrigen Abstiegsrängen blieben am Wochenende ohne Sieg: Würzburg verlor 1:2 gegen Mannheim und Duisburg 3:4 gegen Saarbrücken. Schlusslicht Havelse überraschte durch ein 1:1 bei Spitzenreiter 1. FC Magdeburg.

FSV Zwickau feiert Sieg beim SV Meppen

Gewinner des Spieltags in der unteren Tabellenhälfte waren Viktoria Köln und der FSV Zwickau. Die Kölner zogen durch das klare 5:2 gegen Verl am HFC in der Tabelle vorbei und haben nun 25 Punkten. Auf einen Zähler mehr kommen die Zwickau, die am Sonntag einen 3:1-Überraschungssieg beim SV Meppen landeten.

Durch diverse ausstehende Nachholspiele ist die Tabelle der 3. Liga aber nur bedingt aussagekräftigt. Von den Kellerteams haben lediglich Havelse, Würzburg und Verl alle 22 Partien absolviert. Der HFC steht bei 21 und hat noch das immens wichtige Nachholspiel gegen Mitkonkurrent Türkgücü (8. Februar, 19 Uhr) offen.

Auch das anstehende Heimspiel gegen Viktoria Berlin ist für den HFC von größter Bedeutung, der Aufsteiger steht bei 26 Punkten. Gewinnt Halle, sind auch die Berliner wieder mitten drin im Abstiegskampf.