Am Samstag kommt es im Emsland zum Abstiegsduell zwischen SV Meppen und denm HFC. Wir berichten hier ausführlich im Liveticker.

Abstiegskampf in 3. Liga

Halle (Saale)/MZ - In der 3. Liga steht der 25. Spieltag an. Am Samstag ist der Hallesche FC dabei beim SV Meppen zu Gast. Anstoß ist um 14 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: Meppen - HFC -:-

Vor dem Spiel - Apropos Sreto Ristic. Der HFC-Trainer steht heute in Meppen an der Linie, nachdem er unter der Woche nach einem positiven Corona-Schnelltest noch gefehlt hatte. Ob er nun positiv oder doch negativ ist, ließ der Klub offen. Klar ist nur: Ristic ist heute beim Spiel dabei.

Vor dem Spiel - Die jüngsten zwei Auftritte des HFC unter Trainer Sreto Ristic machen Mut. Der Coach hat das Spiel defensiv stabilisiert und ist noch ohne Gegentor. So gab es vier Punkte gegen Oldenburg und 1860 München. Heute ist wohl ein Kampfspiel angesagt gegen personell stark dezimierte Meppener. Dort fehlen in Tobias Kraulich, Yannick Osee, Jonas Fedl, Mirnes Pepic, Jonas Kersken und Luka Tankulic sicher. Die Einsätze von Marek Janssen, Ole Käuper, Marcos Alvarez und Markus Piossek waren fraglich.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Der HFC ist heute in Meppen zu Gast - mehr Abstiegskampf geht eigentlich nicht. Der HFC geht von Rang 17 ins Spiel, die Gastgeber sind 19., beide Teams trennt aber nur ein Punkt.