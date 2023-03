Bayreuth überrascht in Dresden und zieht mit Halle gleich

Abstiegskampf in 3. Liga

Die SpVgg Bayreuth landete am Samstag einen Überraschungssieg bei Dynamo Dresden.

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC hatte den 29. Spieltag in der 3. Liga am Freitgabend mit einem 2:2 gegen den MSV Duisburg eröffnet. Am Samstag zogen drei Rivalen im Abstiegskampf nach - mit höchst unterschiedlichem Erfolg.

Für die größte Überraschung des Spieltags sorgte die SpVgg Bayreuth die beim zuletzt so formstarken Aufstiegskandidaten Dynamo Dresden 2:1 gewann und nun punktgleich mit dem HFC (beide 28) ist.

Weiter hinter Halle in der Tabelle steht auch der VfB Oldenburg (27), der am Samstag 1:3 gegen Viktoria Köln verlor. Der SV Meppen (24) gewann sein Heimspiel gegen Erzgebirge Aue nach zwei Rückständen spät noch mit 3:2 und sendete damit ein Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Noch ist das Tabellenbild im Keller aber unvollständig: Borussia Dortmund II (27) spielt am Sonntag noch beim 1860 München und der FSV Zwickau (24) hat den FC Ingolstadt zu Gast. Der BVB II ist am kommenden Drittliga-Spieltag der nächste Gegner des HFC, der den 29. Spieltag aber sicher auf einem Nicht-Abstiegsplatz beendet.