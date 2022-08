1860 München - Hallescher FC im Liveticker

Der Hallesche FC eröffnet am Freitagabend den fünften Drittliga-Spieltag auswärts bei 1860 München. Das Spiel ausführlich im Liveticker.

Das letzte Duell in München gewann der HFC im Februar 2022 überraschend mit 2:0 bei 1860.

München/Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC eröffnet am Freitagabend den fünften Spieltag der 3. Liga. Auswärts geht es ab 19 Uhr beim Tabellenführer 1860 München um drei Punkte. Wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: 1860 - HFC -:-

Vor dem Spiel - Vier Spiele, vier Siege bei 10:3 Toren: 1860 München hat in der 3. Liga einen perfekten Start hingelegt und seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll untermauert. Das Team von Trainer Michael Köllner wurde im Sommer noch einmal verstärkt mit Spielern wie Fynn Lakenmacher, Martin Kobylanski, Jesper Verlaat, Joseph Boyamba oder Albion Vrenezi. Selbst der Ausfall von Torschützenkönig Marcel Bär konnte so kompensiert werden - zuletzt schoss dessen Ersatzmann Meris Skenderovic in Verl das ganz späte Siegtor für die "Löwen".

Vor dem Spiel - HFC-Profi Tom Zimmerschied lebte lange in München und lernte dort das Kicken. Die "Rückkehr" ins Gründwalder Stadion ist für den Offensivspieler eine besondere Sache - auch wenn er als Kind eher FC-Bayern-Fan war.

Vor dem Spiel - Personell muss Halle erneut umbauen, weil Jonas Nietfeld und Niklas Kreuzer gesperrt fehlen. Louis Samson ist nach seiner Verletzung aber wieder eine Option, wird wohl aber auf der Bank beginnen. Im Mittefeld stellt sich beim HFC die Spielmacherfrage: Tunay Deniz oder Aaron Herzog? Auf anderen Positionen ist die Auswahl deutlich kleiner.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Nach dem erlösenden 2:0 gegen Oldenburg in der Vorwoche geht der HFC nun mit etwas weniger Druck ins Spiel beim Aufstiegskandidaten aus München. Halle ist heute klarer Außenseiter - aber auch chancenlos? Im Februar 2022 gewann der HFC jedenfalls mit 2:0 an gleicher Stelle und sorgte auch damals für eine kleine Überraschung.