Vor Duell am Freitagabend: HFC-Fans sind sauer auf 1860 München

Halle (Saale)/MZ - Am Freitagabend spielt der Hallesche FC beim Drittliga-Spitzenreiter 1860 München (19 Uhr im Liveticker) - doch den HFC-Ultras ist schon im Vorfeld die Lust auf die Reise nach München nahezu vergangen. Grund dafür ist der Umgang des Ex-Bundesliga-Klubs mit den Gästefans.

„Gäste in München nicht erwünscht!?“, fragt die HFC-Fanszene etwas provokativ und weist auf die „unfreundliche Praxis“ der Ticketvergabe hin. Diese können nur bis Mittwochabend in Halle im Vorverkauf erstanden werden, aber nicht mehr am Spieltag selbst vor Ort am Stadion an der Grünwalder Straße.

„Wir fordern den TSV 1860 München auf am Freitag eine Tageskasse für Gästefans zu öffnen, um somit sämtlichen anreisenden HFC-Fans den Zugang zum Spiel zu ermöglichen – auch den kurzentschlossenen!“, heißt es in einer Stellungnahme der Ultras am Dienstag - Ausgang allerdings offen.

HFC-Ultras kritisieren Ticketpreise bei 1860 München

Auch die Preisgestaltung missfällt den HFC-Anhängern deutlich. „Mit 17,50.-€ für einen Stehplatz in der 3. Liga gehört der TSV 1860 München mit Abstand auf Platz 1 der übertriebenen Preise!“, kritisieren die aktiven Fans: „Damit wird eine Tür aufgestoßen, die für uns schnell wieder geschlossen gehört.“ Fußball müsse auch in der 3. Liga für alle bezahlbar bleiben.

Für den billigsten Sitzplatz muss ein HFC-Fan im Grünwalder Stadion sogar 37 Euro zahlen - und damit zehn mehr als Fans im Heimbereich. Auch dafür bringen die Ultras keinerlei Verständnis auf.

Trotz allem Frust will die aktive Szene das Spiel am Freitagabend aber nicht boykottieren, sondern „jetzt erst recht“ nach München reisen, zur Not auch ohne Eintrittskarte. Der HFC kann die Unterstützung seiner Fans bei den sportlich bislang übermächtigen „Löwen“ sicher bestens gebrauchen - gerne auch mit einer Portion Wut im Bauch.