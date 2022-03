1. FC Saarbrücken - Hallescher FC im Liveticker

Halle (Saale)/Saarbrücken/MZ - In der 3. Liga steht am Wochenende der 31. Spieltag an. Der Hallesche FC ist am Samstag zu Gast beim Aufstiegskandidaten 1. FC Saarbrücken. Anstoß ist um 14 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: Saarbrücken - HFC -:-

Vor dem Spiel - Während der FCS mitten im Aufstiegskampf steht (aktuell Relegationsrang drei) hat sich der HFC seiner größten Abstiegssorgen in den letzten Wochen weitgehend entledigt. Inzwischen hat der HFC sehr gute Chancen auf den Ligaverbleib, auch wenn er dafür wohl noch ein paar Punkte holen muss. Warum nicht gleich heute in Saarbrücken?

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Anstoß ist heute um 14 Uhr, ab etwa 12.30 Uhr starten wir den Ticker inhaltlich.