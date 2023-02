So hoch wie am Samstag bei Dynamo Dresden verlor der HFC noch nie in der 3. Liga.

Halle (Saale)/MZ - Seit zehneinhalb Jahren spielt der Hallesche FC nun ununterbrochen in der 3. Liga - aber eine 1:7-Niederlage gab es dabei noch nie. Seit Samstag geht das Ost-Derby bei Dynamo Dresden also in die Geschichtsbücher des Klubs ein als höchste Niederlage der Klubgeschichte in dieser Spielklasse.

Besonders bitter: Es war das erste Pflichtspiel für Interimstrainer Jens Kiefer. Der ärgerte sich nach Abpfiff auch vor allem darüber, dass es nach der 89. Minute noch zwei Gegentore gab. Anstatt die Niederlage in Grenzen zu halten, spielte sein Team immer weiter - und vergaß dabei das Verteidigen. Ohnehin zeigte der HFC in der Schlussphase erschreckende Auflösungserscheinungen. Erst in der Nachspielzeit, als Ahmed Arslan sein drittes Tor des Tages erzielt hatte, stand die Rekordniederlage fest.

Denn bislang waren gleich zwei 1:6-Niederlage die negative Rekordmarke. Kassiert am 7. November 2020 bei 1860 München und zuvor am 7. Februar des gleichen Jahres beim FC Bayern München II - beide im Stadion an der Gründwalder Straße. Diese Niederlagen sind nun selbst Geschichte - zumindest in den Rekordbüchern des Halleschen FC.

Für Platz eins der Rekordpleiten insgesamt reichte es am Samstag aber nicht: In DDR-Oberliga und NOFV-Oberliga gab es sogar noch zwei höhere Niederlage gegen Lok Leipzig und den 1. FC Magdeburg.

Die höchsten HFC-Niederlagen ligaübergreifend im Überblick

0:8 bei Lok Leipzig (20.2.1982, DDR-Oberliga)

0:7 beim 1. FC Magdeburg (29.9.2000, NOFV-Oberliga)

1:7 bei Dynamo Dresden (4.2.2023, 3. Liga)

0:6 bei Chemie Leipzig (23.4.1952, DDR-Oberliga)

2:7 bei BSG Stahl Thale (9.9.1950, DDR-Oberliga)

1:6 bei TSV 1860 München (7.11.2020, 3. Liga)

1:6 bei FC Bayern München II (17.2.2020, 3. Liga)

1:6 bei Union Berlin (24.3.1984, DDR-Oberliga)

1:6 beim 1. FC Magdeburg (10.9.1983, DDR-Oberliga)

1:6 beim FC Carl Zeiss Jena (24.2.1978, DDR-Oberliga)

dazu noch zehn Mal 0:5 in verschiedenen Ligen

Quelle der Daten ist transfermarkt.de.