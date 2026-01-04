Nach dem langen Warten auf das erste Tor in England lässt Florian Wirtz den nächsten Treffer folgen - am Ende aber ist Liverpool enttäuscht. Ein anderer deutscher Premier-League-Profi darf jubeln.

London - Nach dem nächsten Treffer von Florian Wirtz hat Titelverteidiger FC Liverpool in einer turbulenten Nachspielzeit noch einen Sieg verspielt. Beim 2:2 (0:1) beim FC Fulham traf Wirtz zum zwischenzeitlichen 1:1 für den Tabellenvierten der Premier League. Cody Gakpo (90.+4) sorgte in der Nachspielzeit sogar für die Führung, doch ein fulminanter Distanzschuss von Harrison Reed (90.+7) bescherte Fulham noch den insgesamt gerechten Ausgleich.

Ex-Liverpool-Profi Harry Wilson brachte die Gastgeber mit dem deutschen Torhüter Bernd Leno in London in der 17. Minute in Führung. Der im Sommer gekommene Wirtz erzielte mit seinem zweiten Liga-Tor dann den Ausgleich (57.). Erst vor einer Woche war dem Nationalspieler nach langem Warten sein erster Treffer in der Premier League gelungen.

Latte rettet auf beiden Seiten

Nach dem Halbzeit-Rückstand verpasste der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister mit einem Kopfball gegen die Latte (53.) zunächst noch haarscharf den Ausgleich. Kurz darauf vollendete Wirtz dann nach Zuspiel von Conor Bradley und Überprüfung durch den Videoassistenten zum 1:1. Die Gäste hatten Glück, als Wilson mit einem Heber nur die Latte des leeren Liverpool-Tores traf (78.). Gakpos spätes Führungstor reichte dann nicht zum Sieg.

Wegen eines medizinischen Notfalls hatte die Partie eine gute Viertelstunde später begonnen. Am Donnerstag müssen die Reds beim Spitzenreiter FC Arsenal antreten.

Thiaw besiegelt Sieg für Newcastle

Über einen eigenen Treffer durfte auch Malick Thiaw beim 2:0 (0:0) von Newcastle United gegen Crystal Palace jubeln. Der deutsche Abwehrspieler stocherte den Ball in der 78. Minute aus einem Getümmel heraus zum Endstand ins Netz. Nick Woltemade war gegen das Team des früheren Bundesligatrainers Oliver Glasner erst kurz zuvor eingewechselt worden. Newcastle rückte dank des Erfolges ins Mittelfeld der Tabelle vor.