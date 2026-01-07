New Orleans - Die Stars LeBron James und Luka Doncic haben die Los Angeles Lakers in der NBA zu einem knappen Auswärtssieg bei den New Orleans Pelicans geführt. Beim 111:103 verbuchten die beiden Basketball-Profis jeweils 30 Zähler. Es war der vierte Sieg der Lakers in den vergangenen fünf Partien. Auch DeAndre Ayton hatte mit 18 Punkten und 11 Rebounds ein gutes Spiel. Maxi Kleber und Bronny James, der Sohn von LeBron James, kamen nicht zum Einsatz gegen die Pelicans, die nun acht Partien in Serie verloren haben.

James sorgte im dritten Viertel, als die Lakers noch in Rückstand lagen, für einen besonderen Moment. Nach einem Ballgewinn zeigte er einen sogenannten Windmill-Dunk, bei dem er den Ball nach einer ausholenden Rotations-Bewegung in den Korb stopfte - auch angesichts der 41 Jahren des Superstars eine bemerkenswerte Szene. Doncic sorgte mit einem Dreier aus unglaublichem Winkel seinerseits kurz vor Ende der Partie für Erstaunen.

Für die Orlando Magic gab es unterdessen eine 112:120-Niederlage gegen die Washington Wizards. Europameister Tristan Da Silva stand in der Startformation und kam auf 13 Punkte, konnte gut eine Woche vor dem Gastspiel in Berlin aber die fünfte Pleite aus den vergangenen zehn Partien nicht verhindern.