Amsterdam - Das Nations-League-Spiel Niederlande gegen Deutschland wird am Abend in Amsterdam unter dem geschlossenen Dach der Johan-Cruyff-Arena stattfinden. Wie der Deutsche Fußball-Bund berichtete, sind zum Zeitpunkt des Spiels (20.45 Uhr/RTL) in der niederländischen Hauptstadt Regen und Windböen angesagt, bei Temperaturen um die 14 Grad. Das mobile Dach war auch schon beim Abschlusstraining des DFB-Teams am frühen Montagabend geschlossen gewesen. Die niederländische und die deutsche Mannschaft waren jeweils mit deutlichen Siegen in die Gruppenphase der Nations League gestartet.