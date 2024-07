Mary Earps gilt als beste Torhüterin der Welt. Ihre Karriere setzt die englische Fußball-Nationalspielerin nun in der französischen Hauptstadt fort.

Paris - Die englische Fußball-Europameisterin Mary Earps steht künftig für Paris Saint-Germain zwischen den Pfosten. Wie der französische Hauptstadt-Club mitteilte, unterzeichnete die 31 Jahre alte Weltklasse-Torhüterin an der Seine einen Zwei-Jahres-Vertrag. Die frühere Wolfsburgerin spielte in den vergangenen fünf Jahren für Manchester United, mit den Red Devils gewann sie in der abgelaufenen Saison den FA Cup.

Die Welttorhüterin der Jahre 2022 und 2023 wurde in der Saison 2018/19 mit Wolfsburg deutscher Meister, konnte sich beim VfL allerdings nicht gegen die damalige Stammkraft Almuth Schult durchsetzen. Erst bei Manchester United avancierte Earps zur unumstrittenen Nummer eins - auch im Nationalteam. 2022 wurde sie Europameisterin, 2023 als beste Torhüterin des Turniers Vize-Weltmeisterin.