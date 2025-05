Berlin - Charlie Woods ist auf den Spuren seines berühmten Vaters: Der 16 Jahre alte Sohn von Golflegende Tiger Woods hat sein erstes Turnier der American Junior Golf Association (AJGA) gewonnen. Er siegte mit drei Schlägen Vorsprung beim Team TaylorMade Invitational im US-Bundesstaat Florida. An dem Jugendturnier hatten 71 Spieler teilgenommen, darunter vier der fünf bestplazierten AJGA-Spieler.

Charlie Woods: „Bedeutet mir so viel“

Die AJGA-Events sind hochkarätige Jugendturniere, die in der Regel für Spielerinnen und Spieler im Alter von 12 bis 19 Jahren zugänglich sind. Sie gelten als Sprungbrett auf dem Weg zu einer professionellen Karriere im Golf. Tiger Woods selbst nahm Medien zufolge von 1991 bis 1993 an 13 AJGA-Turnieren teil und gewann acht davon.

„Dass ich zu mir selbst sagen kann, dass ich ein absolut großartiges Turnier gewonnen und dabei unter großem Druck eine gute Leistung gebracht habe, ist ein großer Schritt für meinen weiteren Weg“, sagte Charlie Woods nach seinem fünften AJGA-Turnier. „Es bedeutet mir so viel, weil ich bisher noch nicht wirklich auf höchstem Niveau gespielt habe.“ Vor seinem Erfolg in Bowling Green war sein bestes Ergebnis bei diesen Events ein geteilter 25. Platz gewesen.

Charlie Woods, vor dem Event auf Platz 604 des AJGA-Rankings gelistet, wird nach Angaben der AJGA voraussichtlich in die Top 20 aufrücken. Der Sohn von Tiger Woods nahm in den vergangenen Jahren schon an zahlreichen Turnieren teil und spielte auch einige Male an der Seite seines berühmten Vaters.